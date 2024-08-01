酸民諷「這種水準敢去奧運」 律師呂秋遠4字反擊

「柔道男神」楊勇緯今年在巴黎奧運男子60公斤級無緣8強，首發聲感謝外界支持，強調自己「絕對撐得住」。（資料照，特派記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊選手在巴黎奧運努力為國家爭光，知名律師呂秋遠表示，近日看到部分酸民說出「這種水準的選手也敢出現在奧運」等言論，讓他難以接受。

呂秋遠列舉有些酸民留言「搞什麼，這種低級的失誤也會出現？」、「我看沒救了，中華隊就是這麼爛」、「這種水準的選手也敢出現在奧運，好丟臉」，他認為奧運真是一面照妖鏡，把這些人的嘴臉充分暴露出來，「見不得別人好、最喜歡打嘴砲、說得一口好體育，卻根本分不出跆拳道與柔道。」

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呂秋遠堅信能到奧運比賽，已是全世界體壇菁英，即便沒得到任何名次，都是全世界前32名，「對於我們這些凡人來說，就是敬佩，即便他們在奧運的殿堂上因為運氣不好、實力不夠而失敗，我們能做的就是給予他們繼續的支持與鼓勵，哪來這麼多的嘲諷？」

最後呂秋遠更怒嗆酸民：「不然，你來。」

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