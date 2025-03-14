開撕家寧人氣飆漲！Andy為何自稱「老師」網揭背後原因
Andy人氣飆漲。（翻攝自臉書）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy老師開撕前女友家寧，控訴對方一家人將辛苦經營10年的頻道奪走，自己一無所有，令外界不捨紛紛力挺，如今他的個人頻道也已經突破174萬人訂閱。不少網友開始好奇，Andy為何要自稱「老師」，對此有重量級老粉解答，其實他自封的稱號仍與前女友有關。
Andy（左）過去經常和家寧（右）拍攝情侶惡整影片。（翻攝自臉書）
Andy過去和家寧的「情侶互整」影片吸引許多粉絲喜愛，兩人的逗趣互動及創意都讓觀眾留下深刻印象，而自從創立「眾量級」頻道以來，Andy就一直自稱自己為「老師」，令不少網友好奇背後原因，其實在先前的影片中，Andy就有親自解答，表示自己是「專門整家寧的老師」。
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如今，兩人分手後撕破臉，Andy拍片控訴家寧及其母親將「眾量級」頻道整碗端走，影片在短短2天內就破800萬觀看，個人頻道也在32小時內一舉從22萬衝破百萬大關。反觀家寧的IG追蹤數，從原先的69.3萬，目前已經跌至62.5萬，而「眾量級」頻道的訂閱數也從227萬人掉到206萬，仍持續下降中。
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