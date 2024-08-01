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蔡昌憲拎美食秒哭 于美人感動揭背後洋蔥

蔡昌憲（左）手上的炸雞，暗藏著滿滿洋蔥，右為于美人。（翻攝自于美人臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕幾天前，三立都會台《超級紅人榜》在桃園明倫三聖宮做晚會為關聖帝君祝壽，主持人于美人透露開演前，另一主持人蔡昌憲拎了好幾盒超香的炸雞分給大家吃，當大家準備開動時，蔡昌憲忽然秒哭，當場于美人心想：「難道這炸雞真的好吃到令人落淚嗎？」

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後來才知道，蔡昌憲的眼淚不是因為炸雞好吃，而是一個感動的故事，于美人透露，因為《超級紅人榜》在桃園明倫三聖宮已經舉辦了6年晚會，「蔡昌憲有一位敬愛的大哥是桃園人，每次我們來三聖宮做晚會，大哥都會親自送好多食物來到現場，尤其是炸雞！」

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今年初，這位大哥過世了，于美人透露蔡昌憲在前往桃園路上，想起大哥今年不在了，心中充滿不捨，「但大嫂卻還記得6年來的約定，今年繼續來三聖宮送炸雞給蔡昌憲。」

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于美人感動說，當大嫂把東西交給蔡昌憲後，兩人對視一眼，同時紅了眼眶，卻一句話也沒有說，大嫂就轉身離去，明（2）日是蔡昌憲36歲生日，于美人也趁著臉書發文，預祝蔡昌憲生日快樂。

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