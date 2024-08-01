男兒身檢察官抽脂豐胸 陳漢章公開術後最痛苦

陳漢章在臉書分享豐胸後的適應情況。（翻攝自陳漢章臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕有「最美檢察官」稱號的檢察官陳漢章，雖是男兒身且已婚，年初曾透露想抽脂豐胸，31日公開成果照並透露：「目前胸部大小大約是C。」爽喊很滿意，同時分享豐胸後的適應情況。

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陳漢章表示，自從手術後荒廢運動，且不能減肥而隨意亂吃，但自豪現在仍然可以不費力地出現腹部線條，用手捏也沒辦法捏出任何肥肉，看的心情就很好。

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陳漢章有「最美檢察官」稱號。（翻攝自陳漢章臉書）

只不過，陳漢章透露豐胸術後3天，確實是會有點痛感，但因為大多都在休息而且有吃止痛，痛感都是可以接受的狀態，「比較痛苦的是在下腹有接引流管，要3天後才能拆掉，引流管的照顧稍微麻煩，但只要3天忍過去就好。」

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至於抽脂疤痕部份，陳漢章分享腹部會有４個傷口，肚臍跟背後的傷口現在已經看不到了，引流管的傷口還可以看到，但因為傷口小，平常也不會太注意，他說：「術後只要努力穿塑身衣、定期LPG（用物理按摩模式撫平疤痕）、不要常蜷曲腹部、吃些可以助恢復的營養品、補充蛋白質，其實就可以。」

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