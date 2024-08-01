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最美檢察官豐胸變C罩杯 陳漢章爽喊滿意

陳漢章開心分享抽脂豐胸成果。（翻攝自陳漢章臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕檢察官陳漢章有「最美檢察官」稱號，年初曾透露想抽脂豐胸，昨（31）日公開成果照並高喊：「目前胸部大小大約是C，我很滿意。」

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陳漢章分享抽脂成果，透露填胸的脂肪從肚子抽出後，使用雪乳針打回胸部，另外有加plt增加脂肪存活率，「一邊打入300cc，一開始加上有點腫脹，看起來真的很飽滿，而且整個範圍形狀都很完美」，對胸乳形狀表示滿意。

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對於目前抽脂豐胸效果，陳漢章表示很滿意。（翻攝自陳漢章臉書）

至於觸感，陳漢章表示因為就是脂肪，應該跟真的一樣，並說胸下傷口部份非常小，到現在都已經很不明顯，強調自己不是很追求胸前要多豐滿，術後也不用特殊照顧，半年內不要穿鋼圈內衣即可。

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而有關抽脂，陳漢章透露抽完脂肪的腹部需要穿塑身衣，塑身衣至少要穿3個月以上，大概是抽脂最不舒服的地方，「尤其是夏天，白天穿塑身衣不僅熱、還因此限制了穿著」，也因為他很淺眠，晚上睡覺其實穿著容易影響睡眠，但說已經撐過去了，目前的效果，他蠻滿意。

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