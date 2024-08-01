詹家姊妹被淘汰 486先生脫口2字驚語

巴黎奧運網球女雙首輪，台灣隊詹詠然／詹皓晴不敵上屆東京奧運金牌的捷克第2種子克雷茲可娃／西尼亞可娃。（特派記者王元鴻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕巴黎奧運網球女雙首輪，台灣隊詹詠然／詹皓晴不敵上屆東京奧運金牌的捷克第2種子克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／西尼亞可娃（Katerina Siniakova），驚人的是，雖是台灣人落敗，但因詹家姊妹花過去爭議不計其數，不少網友叫好，財經網紅胡采蘋忍不住竊笑發文，團購電商名人「486先生」陳延昶也說重話。

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在獲悉詹家姊妹花落敗後，486先生第一時間在臉書轉貼「巴黎奧運是最後一戰？！詹詠然宣布：生涯最後一次披中華隊戰袍」相關新聞，接著不爽說重話開嗆：「這女子就是讓人厭惡。」486先生脫口「厭惡」2字，讓不少網友留言拍手叫好。

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不只486先生，財經網紅胡采蘋亦在臉書直言：「真的很少見到全國民眾慶祝奧運選手落敗耶，還一次2個！」

詹詠然／詹皓晴在奧運網球女雙首輪錯失開賽4：3領先，跨盤連掉9局，終以4：6、0：6不敵甫於溫布頓錦標賽分別贏得女單、女雙冠軍的克雷茲可娃／西尼亞可娃，詹家姊妹無緣開胡。

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而過去詹家姊妹在2016年里約奧運與謝淑薇的「教練之爭」，網協要謝淑薇吞下委屈「相忍為國」；2017年台北世大運詹詠然宣稱自己熱衰竭退出混雙準決賽，導致混雙搭檔謝政鵬（謝淑薇胞弟）不戰而敗，結果詹詠然其實飛到美國參加美網拿到女雙冠軍，這些事件累積起來，使得詹家姊妹在台灣民眾心目中的形象受損，上次東京奧運2姊妹在第一輪爆冷出局，就被球迷冷嘲熱諷，這次也不例外。

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