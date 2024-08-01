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娛樂 最新消息

戴資穎抱憾落淚！最終戰拚到濺血 徐展元致謝「帶給台灣榮耀」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球天后「小戴」戴資穎被賦予是本屆巴黎奧運台灣的奪牌希望，昨（31日）在羽球項目女子單人賽上，不敵來自泰國的好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終無緣8強當場潰堤，讓許多國人、各界人士都深深感動，紛紛湧入其社群打氣鼓勵。對此，資深又熱血的體育主播徐展元，也感性向戴資穎喊話告白。

戴資穎（左）在巴黎奧運無緣晉級8強，熱血主播徐展元感性向她告白致謝。（翻攝自臉書）

戴資穎此次征戰是五環殿堂的生涯最後一舞，她忍著嚴重膝蓋傷勢力拚，為化解局點撲倒在地還擦傷手肘濺血，仍不敵泰國好手依瑟儂，背負著台灣國民期望的她，賽後在鏡頭前情緒潰堤，泣訴：「巴黎奧運出發前，大家都跟我說加油，我一定能拿冠軍，但我知道我做不到，但大家都沒放棄，我更不能放棄我自己！」

戴資穎的一席話令許多國人大感不捨，紛紛湧入她的社群打氣與鼓勵，就連熱血主播徐展元也透過臉書，曬出昔日與戴資穎的合照，以簡潔而感性的文字向她告白：「我是展元，小戴戴資穎辛苦了！台灣人謝謝妳帶給我們的榮耀與驕傲！」網友們也齊聲喊話：「台灣有她真的很驕傲」、「她是台灣之光，更是我們的英雄。」

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