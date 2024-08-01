晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「貓王」奧斯汀自曝從小就懂重機！《不羈騎士》熱血引擎聲直呼棒呆了

〔記者許世穎／綜合報導〕熱血電影《不羈騎士》集合《猛毒》系列湯姆哈迪、《沙丘：第二部》奧斯汀巴特勒，以及《脫稿玩家》茱迪康默等堅強演員陣容，一同演繹60年代哈雷以及美式重車文化的崛起與變革，並藉由一個充滿叛逆精神的年代，來闡述重機俱樂部騎士們追尋自由的不羈與浪漫。

奧斯汀巴特勒在《不羈騎士》飾演重機俱樂部騎士。（UIP提供）

曾於《貓王艾維斯》化身「貓王」的奧斯汀自曝從小就非常熟悉重機，因為他爸爸和爺爺都會騎車，當他爺爺在他還是一個小男孩的時候，就從加州搬到亞利桑那州，於是他和他爸爸常常會一起騎車去探望他的爺爺，「我爸在我16歲那年決定該是時候讓我學會騎車，於是他就把我丟到一座公園，讓我在那裡練習騎摩托車。」

當奧斯汀和導演傑夫尼可斯談過片中角色之後，他就開始整天騎車，「後來當我在澳洲拍攝《貓王艾維斯》的時候，我認識了一個專門修復老舊哈雷重機的傢伙，我們會常常一起騎車。那是我第一次騎上年代久遠的老舊重機，那也幫助我為了演出這部電影做好準備。」

這個經驗則成為導演和整體演員建立同袍情誼的基礎，演員們甚至會透過一起接受訓練的經驗，建立良好的情誼，奧斯汀表示：「我們必須花很多時間練習騎這些重機才能夠熟能生巧，在電影開拍前就常常一起騎車，總共騎了好幾個小時，甚至好幾個月。」

奧斯汀巴特勒（右）在《不羈騎士》和湯姆哈迪一同追尋自由的不羈與浪漫。（UIP提供）

而當電影正式開拍後，演員們都聚在拍片現場，奧斯汀形容，現場只要聽到重機引擎發出的轟隆聲，他就會轉頭看到湯姆和所有飾演重機騎士的傢伙，「那真是棒呆了！」《不羈騎士》將於明天（2日）在台上映。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中