3年前1張「戴資穎合體依瑟儂」插畫被翻出！「對話翻轉」粉絲全爆哭

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣羽球好手戴資穎昨在2024年巴黎奧運被直落二，敗給泰國好手、也是她的好友依瑟儂，無緣晉級，賽後她和依瑟儂相擁而泣，更是讓球迷動容。而3年前東京奧運有網紅畫家「順順」畫下2人躺在地上的畫面，意外重回檯面，當時畫家替她們寫下台詞：「妮一定，要贏到追（應為最）後喔！」沒想到今年台詞對調，不少藝人包括孫可芳、林昀希、李杏、蔡昌憲、王可元都轉發這感人的畫面，直呼：「小戴妳是我們的驕傲！」

台灣一姊戴資穎與好友依瑟儂昨賽後緊緊相擁。（資料照，特派記者陳志曲攝）

戴資穎和依瑟儂堪稱是「一生宿敵」，這次是第36度交手，兩人上一屆東京奧運在8強戰相遇，當時戰況膠著，最後戴資穎險勝晉級，賽後兩人都躺在地上倒地不起。本屆戴資穎帶著膝蓋的傷上場，最後被對手直落二輸掉比賽。

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網紅畫家「順順」3年前畫下戴資穎和好友依瑟儂躺在地上的畫面，意外重回檯面。（翻攝自IG）

賽後戴資穎和依瑟儂在場上擁抱，只見依瑟儂緊緊抱著戴資穎，戴資穎則是眼眶泛淚，拍拍依瑟儂的背，比賽場上是宿敵，但下了場，卻又是最懂、最心疼對方的知己。

3年前賽後兩人躺在地上，畫家「順順」將這一幕畫出，替她們配上OS，「妮一定要贏到最後喔」、「嗯」，當時依瑟儂也有分享這張照片，希望將所有好運都給戴資穎，沒想到今年的對話完全對調，讓台灣粉絲相當不捨。

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