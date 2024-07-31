宮下玲奈大嗑台灣美食！ 雙手比讚狂推「它」：超好吃

宮下玲奈受邀上「一劍浣春秋」專訪。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年22歲的日本人氣女優宮下玲奈，前段時間她來台參加攝影見面會，上街朝聖知名甜甜圈店，但可惜最後撲空，嘟嘴生氣模樣，圈粉無數網友。近日宮下玲奈接受AV達人「一劍浣春秋」專訪，大談2度來台的心情。

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宮下玲奈盤點這次來台吃的美食。（翻攝自YT）

日前她受邀上「一劍浣春秋」YT節目，談到2度來台的心情，宮下玲奈害羞說，過去有台灣粉絲遠赴日本只為支持她，令她印象非常深刻，一直感恩在心裡，這次終於再來台，能夠回饋福利給熱情的粉絲，讓宮下玲奈相當開心。

宮下玲奈大讚台灣剉冰好吃。（翻攝自YT）

而宮下玲奈也在節目中分享，有很多想吃的食物這次全都補齊了，例如地瓜球、鼎泰豐、珍珠奶茶、甜甜圈。宮下玲奈透露，這次來台是她第一次嘗試吃剉冰，她直接在節目中舉起雙手給讚，直喊：「很好吃！」絲毫不掩飾對台灣美食的熱愛。

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