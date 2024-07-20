「新AV女神」宮下玲奈現蹤台北街頭！手拎1美食甜喊：一定要吃

宮下玲奈被譽為「新生代AV女神」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年22歲的日本人氣女優空宮下玲奈，擁有甜美外型及直率性格，是許多觀眾心目中的「暗黑D槽女神」，近日悄悄來台灣旅遊的她，在社群分享假期生活，可愛模樣萌翻全網。

宮下玲奈原以為吃不到最愛的甜甜圈失望嘟嘴。（翻攝自IG）

宮下玲奈近日默默來到台灣旅遊，昨（19）上傳了一段影片，分享自己到了台北知名的脆皮甜甜圈店朝聖，可見她綁著包包頭，身穿黑色無袖上衣，但臉上表情卻相當失落，原來是抵達現場後發現大排長龍，頂著炎熱天氣排隊，好不容易就要輪到她，店家卻宣布完售，

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宮下玲奈失望的嘟嘴走出店面，還不時回頭看向店家，所幸，似乎是店家得知了宮下玲奈十分難過的消息，便特別拿了甜甜圈給她，讓她又驚又喜。

宮下玲奈現蹤夜市吃地瓜球。（翻攝自IG）

對台灣美食情有獨鍾的宮下玲奈，今天再度貼出自己到夜市吃地瓜球的照片，可見她綁著雙辮子，在攤販前拍下食指大動的可愛模樣，並在文中甜喊「來台灣一定要吃」，讓不少網友紛紛留言，「地瓜球真的超好吃」、「我帶你去吃」、「歡迎來台灣」。

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