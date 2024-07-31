NHK美女主播奧運轉播洩「性感S曲線」 網瘋喊：整個人都醒了

中川安奈擁有亮麗外型及傲人身材，身受粉絲喜愛。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本NHK主播中川安奈擁有亮麗外型及傲人身材，深受許多粉絲喜愛，日前巴黎奧運現場轉播時，因為服裝搭配出問題，導致觀眾以為她「裸體」在報導，掀起熱議。今（31）日凌晨日本男籃對上法國，中川安奈穿著再度成為焦點，讓日本網友瘋喊「我整個人都醒了！」



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今（31）日凌晨日本男籃對上法國，賽前中川安奈與前體操國手內村航平在觀眾席播報，她身穿黑領白色上衣，傲人上圍將上衣挺出S曲線，性感指數讓許多熬夜追奧運直播的日本網友大飽眼福，直喊：「深夜的中川安奈主播讓我醒來了」。

中川安奈奧運轉播洩「性感S曲線」。（翻攝自X）

事實上，中川安奈在2016年加入NHK電視台備受觀眾喜愛，IG帳號創立短短1年，就超過6萬粉絲追蹤。不過在今年3月卸任晨間節目《早安一刻》的主持棒後，她的IG不再更新動態，知情人士表示，因為主播曾在社群上傳過多的清涼照，被高層口頭警告，最後在社群平台銷聲匿跡。

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