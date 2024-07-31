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方文琳認了跟王傑交往「想當他女兒後母」 不顧一切想「退出演藝圈」

方文琳上節目，意外提到和王傑過往一段情。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕80年代「玉女掌門人」方文琳被歌壇天王劉文正賞識，跟裘海正、伊能靜以「飛鷹三姝」之姿出道，卻在人氣當紅之際承認跟王傑交往，她上PODCAST《百靈果News》回首這段戀情，坦承：「真心想當王傑女兒的後母，退出（演藝圈）都沒關係。」

方文琳當年在事業如日中天之際，承認跟王傑交往，玉女形象破滅，工作機會也消失許多，她坦言當時認愛也不是自己主要要講，是先有記者詢問，而她索性大方承認，沒想到負面消息鋪天蓋地來，「因為談戀愛這個事情，事業明顯地掉了，那時候王先生有個小女兒，大概5、6歲的女兒，我真心地就想當一個後母。」

方文琳上節目，意外提到和王傑過往一段情。（翻攝自IG）

方文琳當時做好心理準備，甚至說：「跟他在一起，我退出（演藝圈）都沒關係，我在幕後停了滿長一段時間，因為（唱片）銷售已經不好了，我就乾脆躲起來。」

如今她回想這段經歷，只能說很對不起恩師劉文正，「我傷透了他的心，但其實他也沒禁止我們談戀愛，當時裘海正就已經跟她現在老公在戀愛了。」

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