搶票啦！劉德華攻蛋「實名登記+抽選制」 登記日期曝光

劉德華公布購票資訊。（台灣映藝、超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌迷千呼萬喚！「華仔」劉德華睽違11年重返小巨蛋 ，11月底將在小巨蛋練唱4天，主辦單位今天正式公布購票資訊，確定採取實名登記及抽選制，幸運中選才能獲得門票。

超級圓頂主辦、輝葉按摩椅呈獻的「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024台北站」，自7月初公告將於10月31日起至11月3日在台北小巨蛋連唱4天後，萬千歌迷都在引頸期盼進一步的售票消息

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超級圓頂今天宣布，消費者須在 8/25至8/30日登記報名，主辦單位8/31公布抽選結果，中選者付費完成後才代表購票成功。

劉德華公布購票資訊。（台灣映藝、超級圓頂提供）

主辦單位也公布票價，1樓特區及2樓座位區均一價 6880；3樓座位區依照區域為4880/3880/1880/800不等。更多相關資訊請留意主辦單位超級圓頂FB官方粉絲頁。

劉德華「實名制登記抽選」制度：

民眾可在8月25日15:28分至8月30日15:28這段期間登記報名，主辦單位會在8月31日11:28公布抽選結果，中選的幸運兒須在8月31日11:28 至 9月2日11:28 這48小時內完成繳費，才算購票成功。

8月25日11:28中國信託卡友限區限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）。

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