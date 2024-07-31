晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搶票啦！劉德華攻蛋「實名登記+抽選制」 登記日期曝光

劉德華公布購票資訊。（台灣映藝、超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌迷千呼萬喚！「華仔」劉德華睽違11年重返小巨蛋 ，11月底將在小巨蛋練唱4天，主辦單位今天正式公布購票資訊，確定採取實名登記及抽選制，幸運中選才能獲得門票。

超級圓頂主辦、輝葉按摩椅呈獻的「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024台北站」，自7月初公告將於10月31日起至11月3日在台北小巨蛋連唱4天後，萬千歌迷都在引頸期盼進一步的售票消息

超級圓頂今天宣布，消費者須在 8/25至8/30日登記報名，主辦單位8/31公布抽選結果，中選者付費完成後才代表購票成功。

劉德華公布購票資訊。（台灣映藝、超級圓頂提供）

主辦單位也公布票價，1樓特區及2樓座位區均一價 6880；3樓座位區依照區域為4880/3880/1880/800不等。更多相關資訊請留意主辦單位超級圓頂FB官方粉絲頁。

劉德華「實名制登記抽選」制度：

民眾可在8月25日15:28分至8月30日15:28這段期間登記報名，主辦單位會在8月31日11:28公布抽選結果，中選的幸運兒須在8月31日11:28 至 9月2日11:28 這48小時內完成繳費，才算購票成功。

8月25日11:28中國信託卡友限區限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中