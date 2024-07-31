夏克立遭爆婚內私約女移工「抱睡」 黃嘉千首度回應：很氣很難過

黃嘉千。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃嘉千與夏克立2022年7月爆出婚變，16年異國婚驚傳出家暴、出軌等事，2人離婚官司纏訟至今2年，即將在8月14日落幕。不過就在宣判前，夏克立又被周刊爆出曾騷擾家中之前幫傭的女移工，在對方離職後，想私約她到飯店「抱睡」，遭到拒絕。對此，黃嘉千今透過經紀人發聲，指出她知曉這件事，「嘉千剛知道的時候也很氣很難過，我們也都有安慰她，真的謝謝大家的關心！」

根據爆料女移工表示，因為看不下去夏克立的種種行為，才選擇出面指控對方9年前私約一事。當年女移工已經離職，夏克立卻以臉書詢問對方是否人在香港工作，接著提議當自己住在香港飯店時，她是否願意到房間裡「cuddle」，這意味著有「親暱擁抱」或「抱睡」的含意，而且夏克立還要求一定要悄悄地「滑進去」，因為怕被媒體拍到。

請繼續往下閱讀...

夏克立在提出邀約後，說因為自己與黃嘉千還沒離婚，抱怨對方一定不肯簽字，非要弄到滿城風雨才願意罷休。此外，當時不僅夏克立是已婚狀態，其實女移工也是有夫之婦，但夏克立明明知道此事，仍提出邀約，女移工堅定拒絕。而夏克立甚至還曾要求女移工刪除兩人對話，以免被她老公發現。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法