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紀卜心惱羞成怒反嗆網友 陳沂：體現讀書的重要性

紀卜心（左）因反嗆網友是「文盲」遭批態度不佳，對此，陳沂（右）也發表看法。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR小吳和紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近期爆出乳源標示不清一事，誤導消費者販售的是鮮奶茶，雙雙道歉後，紀卜心又因反嗆網友是「文盲」遭批評態度不佳。對此，喜愛對時事發表言論的網紅陳沂也發聲。

紀卜心在嗆網友是文盲後，再度現身留言區回應，但卻越描越黑。（翻攝自YT）

紀卜心在反嗆網友是文盲後，再度現身YT留言區回應「我無法滿足每個人的期望，我們道歉時說了因為颱風無法合體拍影片，沒盡快做回應就被說神隱、逃避，所以小吳希望趕快拍影片跟大家交代，拍了之後風向變成我沒拍影片，沒道歉，這不是文盲行為嗎？怎麼做不都有人罵嗎？我對我們的疏忽抱歉，道歉方式有很多種，不是你們心中期待的就等於沒道歉，會罵我的依然會罵，討厭我的還是討厭我。這是我自己的想法，謝謝指教」。

陳沂表示從紀卜心的發言來看，讓人察覺到讀書的重要性，「人都會犯錯，好好道歉就沒事了。偏偏很多人總是帶著我都道歉了，不然還想要怎樣的態度，或是把自己塑造成受害者...妳一點都不無辜欸!」她接著指出，最誠懇的道歉就是認錯，不要太多廢話。

由 @yi326326 發佈
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