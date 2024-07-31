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被爆摑掌遛狗飼主 流星花園女星不忍了還原經過

葉安婷曾演出《流星花園》、《再見螢火蟲》等偶像劇。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人葉安婷曾演出《流星花園》、《再見螢火蟲》等偶像劇，2021年底和圈外男友結婚，隔年9月生下1子，日前和媽媽及兒子到公園散步，與一名遛狗女飼主發生衝突，對方指控被葉安婷摑掌，葉安婷也硬起來反擊。

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葉安婷是在28日晚間7時和母親及兒子到公園散步，據《東森新聞》報導，期間遇到一名牽著2隻柴犬的女飼主，兒子想摸狗，雙方都出言制止卻吵了起來，甚至演變肢體衝突。

報導指出，女飼主表示當時一直跟小朋友說「不要靠近」、「狗狗會咬人」、「會生病」，並上前解釋，孰料葉安婷衝過來吼說：「妳罵我媽是老人！」還作勢要踹她的狗，女飼主說：「我一擋，她馬上用右手甩我左臉巴掌，她打我那瞬間還冷笑，她的表情都在我腦中。」

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而報導也引述葉安婷反控：「她好像第一句罵我媽死老太婆，第三次又再罵老太婆，因此我跑去質問為什麼這樣罵？結果她用很尖指甲抓我，我把她揮開，她就說我打她。」目前雙方互控動手同時驗傷提告。

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