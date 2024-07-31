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山友竟是劉嘉玲！現蹤台灣喊快樂 土雞配台啤「變台客」

劉嘉玲（左）現蹤台灣陽明山，吃土雞配台啤被稱「變台客」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕58歲香港影后劉嘉玲闖蕩演藝界41年，保養狀態絕佳的她，一直以來都是凍齡代表，常分享在香港爬各座山的她，近日一如既往曬出爬山自拍素顏照，沒想到其中一張照片裡出現鋪著紅色塑膠桌巾的桌子，令網友們開始「鍵盤辦案」再找出2項證據，驚喜發現她人正在台灣。

劉嘉玲29日像往常般曬出「山友照」，並紀錄著當下的心情，開心稱讚寫下：「樹在，山在，快樂在！」照片中的她以素顏入鏡，但氣色看起來相當不錯，身穿黑色短袖T恤配上短褲，頭上戴著黑色鴨舌帽，並掛著一副太陽眼鏡，另外1張照片則是和朋友自在地坐在台階上。

劉嘉玲曬出的5張照片中，其中1張更是藏滿許多亮點，除了有台灣啤酒外，還有許多台灣道地小吃，鋪著紅色塑膠桌巾的桌子更是「台灣特色」，讓許多網友開始鍵盤辦案，驚喜發現影后人就在北市士林區的陽明山上，「姐瞬間變台客了，有夠台」、「那金牌跟土雞太明顯了」、「歡迎來台灣！這家是我的愛店」、「影后懂吃耶，土雞配台啤最對味！」

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