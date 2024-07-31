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汪小菲發火了！台灣妻Mandy遭譏諷 當場爆氣譙酸民

新婚妻Mandy遭網友留言批評，汪小菲挺身護妻當場譙酸民。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚2年多以來剪不斷理還亂，如今情定台灣網紅「Mandy」馬筱梅，新婚的喜悅溢於言表，夫妻倆近日開直播帶貨兼秀恩愛，過程中有酸民提及Mandy整容疑雲等話題，氣得汪小菲當場護妻槓上酸民，「我老婆沒墊下巴，她從小就長那麼好看！」

汪小菲與新婚愛妻Mandy昨（30日）開直播帶貨，吸引許多網友上線觀看兩人曬恩愛，期間有網友直言不喜歡看到Mandy入鏡，當下Mandy對著鏡頭揮手僅說「掰掰！」便繼續吃酸辣粉。不過，汪小菲在一旁看了相當不是滋味，火大怒嗆酸民：「我喜歡就行了！你愛喜不喜歡！你最好別喜歡，我還多了競爭對手呢！」語畢更把頭靠在Mandy肩上撒嬌。

沒多久，一名女網友質疑Mandy的尖下巴，氣得汪小菲挺身護妻，當場反擊：「我老婆沒墊下巴，我老婆從小就長那麼好看，可惜妳沒有！」Mandy則緩頰稱對方或許很漂亮，這才讓汪小菲稍微收斂並改口說：「希望她美，希望大家都美！妳怎麼想的就會變成怎麼樣，相由心生！」

由於Mandy在台灣是知名醫學美容顧問，當初與汪小菲結識更因「小禎」胡盈禎的醫師前夫李進良所促成，加上她擁有一張精緻的外表，因此時常遭酸民譏諷是「整形臉」。事實上，李進良曾表示Mandy是天生美人，最大優點則是柔順，凡事全以汪小菲為主；汪小菲也曾挺身澄清，直播時亮出Mandy小時候的照片，拍胸脯掛保證愛妻絕對沒有整形。

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