張秀卿21歲正妹女兒死會了 遭爆帶美國白人男友回台灣

台語歌后張秀卿。（寶吉祥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿的前夫林宏銘，昨天宣布成立唱片公司，希望栽培新秀，而林宏銘受訪時談到在伯克利音樂學院求學的正妹女兒林莉，驚爆林莉有了穩定交往的白人男友，畢業後打算留在美國音樂圈工作。

21歲的林莉正在美國求學，預計今年就會完成學業，林宏銘本來有意簽下愛女，可惜林莉畢業後打算先在美國擔任音樂製作人，暫時沒有返台發片的想法。

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林宏銘透露，前陣子林莉有帶白人男友回台灣與他聚餐，對方是女兒的同班同學，他很支持女兒談戀愛，認為女兒應該不會太早結婚。

張秀卿的寶貝女兒林莉。（翻攝IG）

有趣的是，林宏銘提到白冰冰曾交代：「要當歌手，不要太早交男友」，沒想到林莉聽了卻回應老爸：「爸，你錯了，美國很多歌手結婚、生小孩後還是很紅」，非常有自己的想法。

而張秀卿同樣非常疼愛寶貝女兒，儘管伯克利音樂學院的學費驚人，為了支持女兒圓夢，仍是義無反顧讓林莉出國念書。

張秀卿之前受訪就說，學好音樂更能有一技之長，更不介意女兒交男友，大方說：「如果是老外也沒有關係啊，像是我的妹妹也是嫁給了外國人。」

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