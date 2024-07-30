怨「停車費太貴」 Cheap震驚：捷運就在動物園門口！

台北市立動物園。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北市立動物園遭民眾抱怨停車費太貴，並說整日消費可能破千。國民黨台北市議員游淑慧今（30）表示已發書面質詢，請動物園與捷運公司研議，設立當日停車最高收費。百萬訂閱YouTuber Cheap得知此事，瞳孔放大驚問：台北市欸，捷運就在動物園門口，還在嫌不方便？

百萬訂閱YouTuber Cheap。（翻攝自臉書）

Cheap指出：都買得起車子了，付不起幾百元的停車費……不合理吧？他還指出「議員口口聲聲說要方便，又不想多付錢，簡單說，自私啊～」Cheap認為便宜有便宜的玩法，搭捷運、午餐自己帶、不要買紀念品都可以省錢，不能什麼都要方便，還酸說：「捷運要不要開到你家？」目前台北市立動物園停車費每小時60元，Cheap認為「明顯還太便宜」他指出師大夜市每小時停車費還要收150元，如果遇上人潮多，想停進台北市立動物園停車場，就會排隊排很久，不想等，隔壁還有走路10分鐘，120元一次的計次停車場。

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Cheap嘆，首都議員都這樣思考了，現在全世界都在減少私家車，鼓勵市民搭乘大眾交通工具，這樣才不會塞車也更環保，接著反問：「我們首都議員在鼓勵開車？？」並認為嘈點太多覺得會不會過太爽？

Cheap發文吐槽。（翻攝自臉書）

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