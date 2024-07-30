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娛樂 最新消息

殺青戲「遭吊掛2樓高3小時」 黃冠智出道首次喊：我不行了

黃冠智（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇男配的黃冠智和吳翰林、朱宥丞合作公視新戲《聽海湧》，今受訪時，黃冠智回憶他的殺青戲是在台東深山拍長達3小時的倒吊戲，當時被吊起來的高度將近2層樓，也讓他入行以來第一次說：「我不行了！」因倒吊頭昏眼花之外，眼睛甚至充血到幾乎打不開，他說：「被放下來後，要休息1個多小時才能緩過來。」

導演孫介珩、吳翰林、 黃冠智、 朱宥丞《聽海湧》媒體茶敘（記者王文麟攝）

另外還有3人都經歷的「打巴掌」戲份，吳翰林透露，拍前導片時「直接來真的」，「一兩次就完成，根本不用演！臉會腫起來。」黃冠智表示打巴掌在日本軍隊內是管理的方法，但他在戲中必須對同樣來自臺灣的夥伴打巴掌，內心特別掙扎，他也強調：「雖然特寫時都是真打，但都有受過動作訓練。」

而3人戲裡詮釋日據時代的台籍戰俘監視員，戲裡戲外都同甘共苦，他們開拍前為準備角色，赴日3週學日文、了解日本文化，不只同進同出，還一起睡通舖，培養3兄弟的好感情。黃冠智還自爆，當時特別找吳翰林和導演孫介珩陪他到澀谷挑求婚鑽戒，卻因沒有事先預約看戒指被擋在門外，讓他直呼可惜。

在日本培訓期間，吳翰林擔任總務股長，任何花費都要向他請款，他說3人3週的交通和飲食費僅花15萬日幣（台幣約32000元），主要秘訣就是每晚8點到超市巡邏被貼標籤的即期品，年僅15歲的朱宥丞還偷偷抱怨有次他買一盒三片、要價500日幣的鮭魚，立刻被其他兩位哥哥罵「太貴」。

他們受訓期間，導演孫介珩曾赴日探望他們，3人力讚導演像爸爸一樣暖心，除了因應當時農曆年，發給他們一人一個紅包，在紅包上寫下鼓勵的話之外，更在離開日本前留下一鍋拿手滷肉，黃冠智打趣說：「本來回臺灣前想去吃大餐，結果發現還有一鍋滷肉要先吃完！」

《聽海湧》全劇共五集，將自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

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