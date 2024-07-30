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娛樂 最新消息

王瞳鬆口了！不排斥追求第二春：相信艾成會希望看到我幸福

王瞳。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕王瞳今天出席唱片公司記者會，鬆口未來有意以個人之姿進軍歌壇，艾成過世快要2年，她也稱未來不排斥追求第二春，「相信艾成也會希望看到我幸福。」

7月28日正是王瞳與艾成的結婚紀念日，王瞳透露，前天是在工作中度過，特別傳了Line訊息到艾成的手機，內容寫下：「寶貝，周年快樂」，之後又用艾成的手機去讀了訊息，聽了令人鼻酸。

至於未來是否準備交往新對象？王瞳表示一切隨緣，欣賞有才華的男生，外表不重要，也希望對方跟她能有共同信仰。

王瞳仍有結婚當媽的想法，她表示：「要用健康的角度看這件事，不避諱別人跟我談艾成，我反而會很開心，不希望別人忘記他。」

王瞳（左）、林宏銘。（記者陳奕全攝）

警察歌手林宏銘宣布成立唱片公司，王瞳也接到對唱的邀約，她受寵若驚說，「林大哥這麼會唱，如果我唱得不好，他是警察伯伯，會不會說我在擾民把我抓走阿。」

王瞳也招認，從小就有歌唱恐懼症，可能因為小時候被媽媽說唱歌難聽，所以感到害怕，想到前陣子在公益晚會獻唱，終於看到母親在台下雙手比讚，讓她當場感動得眼眶通紅。

王瞳也說，「艾成之前也一直鼓勵我，他曾說我的臉與歌聲是完全吻合的，也說我的歌聲如一張白紙，有很多想像的空間發揮，因此如果有機會合作，我一定會努力克服歌唱恐懼，請大家拭目以待。」

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