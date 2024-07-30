孫安佐瓦斯火槍送驗結果出爐！ 可能「憑1原因」全身而退

孫安佐因自制瓦斯火槍遭移送地檢署偵辦。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫鵬、狄鶯的24歲獨子孫安佐風波不斷，多次躍上新聞版面，先是5月在泰國闖禍後返國，6月再因與前經紀人攜帶火槍現身北市信義區，而引起警方高度關注，最後遭依《槍砲彈藥管制條例》移送法辦，並諭令30萬元交保。不過孫安佐恐憑藉1個原因，將不構成槍砲罪，「全身而退」的可能性極高。

回朔整起事件，起因於孫安佐6月16日夥同前經紀人朱翊銘，攜帶瓦斯火槍赴北市信義區，當眾表示要實測火槍，高調舉動吸引大批圍觀群眾，更引起警方的高度關注。3天後，北檢指揮北市刑大、信義分局員警兵分兩路前往孫家、朱翊銘家中進行搜索，查扣一包黑色火藥、匕首以及瓦斯火槍。

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孫安佐在父親孫鵬的陪同下，到市刑大接受警詢，最終被依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署，諭令30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。沒想到，該火槍送驗刑事局鑑識中心後，發現根本無火藥擊發能力、空氣擊發能力，跟定義中的槍枝完全不符合，近日將退回原單位，若火槍檢驗不出具有殺傷力，孫安佐即可全身而退。

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