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娛樂 最新消息

女優Tiny挺E奶宣告新身分！赴日「拒拍穢物片」：我無法吃屎

Tiny率領4位性感火辣的「NightCo女孩」下海爆水球濕身。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有32E的「Tiny」胎尼，昔以藝名「田井虹」進軍日本暗黑界，近來成為全新成人短影音平台NightCo代言人，今（30）發表會上率領4位性感火辣的「NightCo女孩」爆水球濕身，現場一片波濤洶湧，宣告香噴噴開台。

Tiny在NightCo的身分多重宛如三面夏娃，身兼官方代言人、經紀人、同時也是使用者。（記者胡舜翔攝）

Tiny在NightCo的身分多重，宛如三面夏娃，身兼官方代言人、經紀人、同時也是使用者。不過Tiny並未在台灣出道，她早前進軍日本與片商爆糾紛，坦言5月初有收到日本方款項，但影片確定不會上架，形同出道夢碎。今她也強調日本是AV情色最高殿堂，雖然目前31歲已無法拍攝少女片，不過她沒有設下停損點，直呼：「年紀不會是阻礙！」盼在日本二次出道。

Tiny成為全新成人短影音平台NightCo代言人。（記者胡舜翔攝）

被問到重新出道想跟哪位男優合作？她心心念念著偶像說：「跟東尼大木，希望有機會再跟他合作。」Tiny提到22歲前從未看過A片，後來東尼大木一段訪談吸引，「這男優應對進退好可愛，我要追隨！」因此看了人生第一部A片，一腳踏入暗黑界。

Tiny笑說自己有身材嬌小的優勢，很容易激起保護慾，未來很想嘗試魔鏡號（搭訕路人或在車子裡做愛），不過穢物片倒不想接觸，「屎尿片有需求要吃便便，我真的沒辦法。」她也透露這次在NightCo主力會聊聊性學及兩性煩惱，若是對方傳私密處照片欣賞或詢問，她也很OK。談到赴日經驗，她表示日本AV男優很乾淨，過去遇過60歲的汁男阿伯，上戲前累癱一旁看起來疲勞，上戲後不僅專業更「香香的」。

Tiny拼二次日本出道，透露想拍魔鏡號，拒拍穢物片。（記者胡舜翔攝）

她也透露日本片酬高，拍一次百萬日幣不是問題，不過卻相當多工，相較起來台灣是目前首屈一指高片酬；而她為了再度進軍日本，在保養下重本，不僅不菸不酒，每年都要音波電波，體重管控，還會將陰部處理得粉嫩，笑稱自己「很捨得花。」Tiny表示目前單身，過去也不會過問前任對AV身分看法，「我的愛情跟事業不應該衝突，不會想因為男友放棄工作。」

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