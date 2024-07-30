LE SSERAFIM宮脇咲良錄節目突痛哭 坦言對唱歌恐懼

宮脇咲良突然掩面爆哭，坦承其實很害怕在人們面前唱歌。（翻攝自YT）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團LE SSERAFIM擁有高人氣，近日官方YT頻道釋出一段《UNFORGIVEN》專輯時期的紀錄花絮，其中成員宮脇咲良在上歌唱課時突然掩面爆哭，原因曝光引起紛絲心疼。



南韓女團LE SSERAFIM擁有高人氣。（翻攝自IG）

縱使陷自我懷疑，宮脇咲良仍認為當藝人是能讓自己感到幸福的職業。（翻攝自IG）



宮脇咲良在影片中正在上歌唱課程，唱到一半聽到老師說「妳怎麼變得這麼沒自信」，突然掩面痛哭，在老師的安慰下，她坦承其實很害怕在人們面前唱歌。

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宮脇咲良在紀錄片中提到，「我常常會想，當偶像真的是我最擅長的職業嗎？當我犯錯或覺得已經到極限時，偶爾會想即使我不當偶像，也會有更擅長的人來做這個行業吧」不過等冷靜下來後，宮脇咲良仍認為當藝人是目前唯一能讓自己感到幸福的職業。



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