NHK美女主播「裸體」報導奧運？ 日網砲轟恐丟飯碗

中川安奈在巴黎奧運轉播新聞時的服裝搭配引起爭議。（翻攝自IG、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本NHK主播中川安奈因擁有亮麗外型及傲人身材，深受許多粉絲喜愛，怎料日前在巴黎奧運現場轉播時，卻因為服裝搭配出問題，導致觀眾以為她「裸體」在報導，掀起熱議。

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中川安奈日前在巴黎奧運播報新聞時，身穿米白色外套，裡面搭配一件膚色上衣，整體看起來相當俐落幹練，但沒想到似乎因為照明影響，從部分畫面上來看，膚色上衣與她融為一體，讓不少觀眾在看電視時，誤以為她是「裸體」播報，更因此登上日網熱搜。

中川安奈的服裝讓不少觀眾誤以為她沒穿衣服。（翻攝自X）

許多網友認為這一次的風波，中川安奈可能會被電視台開除，不過有業內人士透露，她是目前主播中最受關注的人，NHK是否會因為這件事情就要開除她也還未定，更指出說不定她會自己想要離開。

事實上，中川安奈在波多黎各長大，大學就讀日本應慶大學，2016年畢業後就進入NHK工作，一直都受到電視台重用，不過她時常在IG上分享凸顯身材的美照，似乎與電視台的保守形象不同，因此曾被電視台高層關注並口頭警告，近期的她也鮮少在社群上更新動態。

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