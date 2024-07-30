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娛樂 最新消息

小S約到「林志玲女兒」吃飯！兩人合照釣出「親媽」回覆

小S與女兒Lily社群互動，引林志玲神回。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣育有3名美麗的女兒，其中二女兒「Lily」許韶恩臉蛋漂亮精緻，全身散發出優雅氣質。昨（29）日小S就在社群曬出了與Lily的自拍照，並開玩笑說：「難得約到林志玲的女兒吃飯。」成功引來林志玲的回覆，3人互動更笑翻一眾網友。

小S與Lily兩人逗趣互動，讓網友全都笑翻。（翻攝自IG）

小S於29日在IG曬出了與Lily的合照，並幽默寫到：「難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的。」Lily也逗趣的配合留言：「謝謝S姊，您本人也好美、臉好小、還這麼大方的請我吃飯～」小S承諾下次在約，隨即笑回：「我本人是真的漂亮，嚇到你了。」

小S與Lily兩人逗趣留言，釣出「親媽」回覆。（翻攝自IG）

怎料，貼文引來了林志玲的留言，配合兩人以「親媽」的口吻表示：「Lily真的好漂亮喔，喜歡喜歡，乾媽小S本人更是漂亮，女兒如此乖巧，長得又如仙女下凡真的很幸福。」小S則回覆說「下次再約喔！我們很聊得來」、「你看你多會生」，3人互動也讓網友全都笑翻。

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