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娛樂 亞洲

劉詩詩現身巴黎奧運 場邊被捕捉「絕美神顏」震撼網：仙女下凡

劉詩詩現身巴黎奧運觀賽。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國女星劉詩詩出道20年，在戲劇圈留下多部知名代表作品，憑藉穿越劇《步步驚心》爆紅，更與同劇演員吳奇隆步入婚姻，一舉一動備受關注，日前現身巴黎奧運觀賽，絕美神顏引發熱議。

劉詩詩觀賽時的模樣美呆眾人。（翻攝自微博） 

劉詩詩被拍到現身巴黎奧運擊劍比賽現場，可見她綁著公主頭，一頭飄逸長髮搭配白色旗袍元素上衣，下半身則是牛仔長裙，輕鬆簡約的打扮讓她看起來格外優雅大方，手中還抱著熊貓玩偶，反差模樣相當可愛，在觀賽過程中也不時與認出她的粉絲打招呼、合照，作風親民。

照片曝光後，劉詩詩的無修圖美照瞬間引起熱議，網友紛紛驚呼，「美顏爆擊」、「真的太美了」、「一眼認出太有氣質了」、「仙女下凡」、「美麗自信優雅大方很難不喜歡」、「上班一天被美圖治癒了」、「好絕的東方神顏，姐狀態太好了」。

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