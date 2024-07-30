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娛樂 最新消息

趙正平爆「男主持人」有大頭症  王少偉：他把女來賓當后宮

趙正平爆料一名男主持人有大頭症。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（31日）播出「奇怪？錄得好好的怎麼就收了？節目私底下的黑料講不完」，趙正平爆料某位中生代男主持人有嚴重大頭症，甚至把節目的女來賓當成後宮，同場的王少偉聽到後似乎也知情，表示自己大概猜得到是誰。

趙正平說：「電視台想說他便宜就給機會，但節目收視好了後，他對製作人、工作人員講話就沒那麼謙虛了，有一次做美食介紹，有兩家店還沒介紹他就做Ending，還說『關我什麼事，我幹嘛浪費時間』。」

王少偉能猜到趙正平所指的藝人。（中天提供）

趙正平透露更離譜的是，對方連來賓名單他都要掌控：「他會指定女來賓來上節目，可惡的是，如果這個女藝人約不出去，或者沒後續的話，他就會換掉再找一個來搞曖昧。」

王少偉聽完則懷疑兩人是否遇到同一位主持人：「我合理懷疑他把節目來賓當后宮，節目常常有女來賓是我連看都沒看過的，我去查這些女來賓到底是誰，就發現有些人跟他都有曖昧新聞，而且沒錄影的時候，他們也都會眉來眼去，私底下感情都很好。」

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