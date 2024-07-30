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娛樂 最新消息

道歉沒用！編劇開酸台灣隊楊勇緯 網紅醫生怒轟：成功毀滅掉自己終於出名

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯代表台灣隊，參加巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，在敗部復活賽敗給宿敵日本選手永山龍樹，確定止步8強，與獎牌無緣。知名編劇、台北電影獎得主馮勃棣日前發文酸他名字「楊緯」，引發議論，他昨道歉不少人不買單，網紅醫師杜承哲也開轟：「成功毀滅掉自己，終於出名了一天？這算是一種超新星爆炸嗎？」

楊勇緯今年奧運在8強賽和敗部復活賽接連落敗，無緣獎牌難掩失落。（資料照，特派記者陳志曲攝）

編劇馮勃棣在楊勇緯止步8強發文，「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯，玩個文字遊戲而已啦！我愛台灣隊」，雖然秒刪文，卻遭網友罵翻，後來他在社群公開道歉，表示自己有在玩脫口秀，所以對地獄哏的接受度比較寬，「但難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介，個人以後一定謹言慎行。對不起！」

只是他的道歉文讓許多人依舊生氣，醫師杜承哲不解現在很多人靠自己的能力無法出名，點出近日許多社會亂象說：「寫的笑話不好笑，於是就消遣奧運選手的名字、隨口貶低奧運隊服、罵台語文字是『樂色』、炫耀自己經手金控app，成功毀滅掉自己，終於出名了一天？這算是一種超新星爆炸嗎？」

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