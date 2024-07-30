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娛樂 電視

秦楊背債700萬「肺腺癌前兆」纏身 鬆口談病情：不知還可活多久

〔記者李紹綾／台北報導〕54歲秦楊先前被診斷有肺腺癌前兆，若結節超過0.8公分就會變成肺腺癌初期，他昨（29日）出席反詐騙影集《壞蛋麥擱騙啦》宣傳活動，他向罹患肺腺癌4期的汪建民喊話不要放棄，「你也不要太傷心，因為我們可以把它打敗，肺腺癌就是一個癌，藥吃多一點。」

秦楊表示，自己的身體早已亮紅燈，他近年雙手時常痠麻無感，原來是3節頸長骨刺，4年半前還檢查出一顆0.2公分的小結節，如今已長到0.5分，且還冒出其他3顆，他這幾年靠著吃中藥壓住病況，「醫生說如果長超過0.8公分就會變成肺腺癌初期。」現階段只能先吃中藥調養身體，下個月會安排去醫院檢查，會選擇開刀治療，他樂觀說：「總之碰到了就面對，人生在世短短數10年，看穿一點、看破一點，我可以活到今天很高興，我還可以活多久，真的不知道。」

秦楊出現肺腺癌前兆，下個月要至醫院檢查身體。（讀者提供）

秦楊在活動上，除了向癌末的江建民打氣，還向好友徐亨說：「你身體也不好，我在這呼籲兄弟，加油！我幫你打氣，我們還要再繼續相處60年。」透露自己有不錯的中藥粉，可以請馬國畢幫忙送上。

秦楊先前背債700萬，談及還款進度，他低調表示：「我很努力在還了。」認為「個人欠債是小事」，更希望製作反詐騙的影片，來宣導國人不要被騙錢。

《壞蛋 麥擱騙啦》是一部反詐打詐的影集，是秦楊為公益再度出發的作品，由企業家葉隆成獨家贊助。製作人林銀村特別邀請盛竹如、王滿嬌、馬國畢、維尼、邢靜媛、周婷婷等藝人共同參與演出。片中表達了家人的親情與矛盾，還有歹徒詐騙的手法，馬國畢為演出騙徒收集了很多案例，果然在片中表現讓人驚艷，秦楊與製作人林銀村希望這部影集能夠讓觀眾，尤其老人家都不要再受騙，特別希望年輕子女們一定要找個時間滑一下手機，陪長輩一起看一下影集。

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