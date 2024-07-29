禍不單行 蹦闆高鐵遺失百萬元又被抓包穿假名牌

蹦闆身上穿的名牌衣，其實不是正品。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以經營精品代購起家的YouTuber「蹦闆」，36歲即坐擁上億身家。日前拍片指出自己在高鐵上遺失百萬現金的蹦闆，在高鐵人員幫助下，找回遺失的鉅款，蹦闆高興的當場拿出10萬元答謝高鐵員工。影片po出後，沒有網友在看蹦闆手上那一疊鈔票，反而紛紛詢問：蹦闆身上水藍色的國際精品品牌上衣好像不錯，可不可以代購？結果答案超尷尬。今（29）蹦闆在社群道歉，表示自己穿的「不是正品」，是老婆在網上買的。

蹦闆大動作在社群發布道歉啟事，因為這套衣服曝光，引起高詢問度，不過經過多方管道和檢驗，確認這套服裝並非正品。蹦闆進一步解釋款衣服是蹦闆老婆知道他喜歡類似款式，所以送給他的禮物，這是老婆大人的心意，請大家不要責怪她。身為公眾人物，蹦闆表示之後會更加注意在媒體曝光的形象。

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道歉文一出，網友超級吃驚：「所以蹦闆也認不出衣服是不是正品？」、「蹦闆這就是格局，反觀？？？」還有人偷臭見習網美小吳和紀卜心的手搖飲品牌，留言：「這個道歉，比什麼十盛好多了」。

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