才傳婚變 T-ara芝妍沉默1月首發聲戒指不見了

芝妍今天貼出T-ara合體照。(翻攝自IG)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕韓國女團T-ara成軍15週年,今(29)成員芝妍在社群發文吸引大批粉絲關注。芝妍不但是團體的門面擔當,也曾經打敗少女時代成員潤娥拿下2012年「最美女偶像」冠軍。上個月才傳出婚變的芝妍,今天發文,細節中藏了許多秘密,這也是她自從傳出婚變來首次發聲。

芝妍(左)與球星老公黃載均合照停留在3月份,未更新。(翻攝自IG)

芝妍在2022年閃嫁職棒選手黃載均,從上個月開始就一直傳出兩人婚變消息。今芝妍po文慶祝T-ara出到15週年,她po出成員合體照片並開心寫下:「Happy 15th anniversary.Thank you all so much for your constant support and love. I truly appreciate everything you do for us. I love you Queen's(15週年快樂!謝謝大家一直以來的支持與厚愛,真的很感謝Queen's(粉絲名)為我們做的一切,愛你們)」

請繼續往下閱讀...

T-ara芝妍手上未戴婚戒。(翻攝自IG)

久違的合體讓粉絲暴動,瘋狂湧入留言「芝妍回來了!希望妳們都能繼續快快樂樂」、「不管怎麼樣,我們會陪在妳身邊,我們永遠支持妳」。

細心的網友還發現,芝妍近期po的照片並沒有戴上婚戒,夫妻倆的最後合照也停留在3月份,芝妍眼見網友瘋猜,出面否認「(離婚)不是事實」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法