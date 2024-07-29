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娛樂 日韓

才傳婚變 T-ara芝妍沉默1月首發聲戒指不見了

芝妍今天貼出T-ara合體照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團T-ara成軍15週年，今（29）成員芝妍在社群發文吸引大批粉絲關注。芝妍不但是團體的門面擔當，也曾經打敗少女時代成員潤娥拿下2012年「最美女偶像」冠軍。上個月才傳出婚變的芝妍，今天發文，細節中藏了許多秘密，這也是她自從傳出婚變來首次發聲。

芝妍（左）與球星老公黃載均合照停留在3月份，未更新。（翻攝自IG）

芝妍在2022年閃嫁職棒選手黃載均，從上個月開始就一直傳出兩人婚變消息。今芝妍po文慶祝T-ara出到15週年，她po出成員合體照片並開心寫下：「Happy 15th anniversary.Thank you all so much for your constant support and love. I truly appreciate everything you do for us. I love you Queen's（15週年快樂！謝謝大家一直以來的支持與厚愛，真的很感謝Queen's（粉絲名）為我們做的一切，愛你們）」

T-ara芝妍手上未戴婚戒。（翻攝自IG）

久違的合體讓粉絲暴動，瘋狂湧入留言「芝妍回來了！希望妳們都能繼續快快樂樂」、「不管怎麼樣，我們會陪在妳身邊，我們永遠支持妳」。

細心的網友還發現，芝妍近期po的照片並沒有戴上婚戒，夫妻倆的最後合照也停留在3月份，芝妍眼見網友瘋猜，出面否認「（離婚）不是事實」。

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