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娛樂 最新消息

被控當詐團車手頭 余天女婿陳鑒仍否認犯行

藝人余天的女婿陳鑒（右）被控擔任詐團車手頭，今日開庭時他仍否認犯行。（記者王定傳攝）

〔記者王定傳／台北報導〕前立委、藝人余天的女婿陳鑒涉嫌充當詐騙集團「收水」（車手頭），並經手724萬元贓款，因此被起訴，檢方並建請法院將陳鑒從重量刑；新北地院今日（29）針對此案召開準備程序庭，陳鑒仍否認檢方指控所涉詐欺、洗錢等犯行。

陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱，陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項，主觀上對收取款項為詐款並無認知，否認施詐等指控。

檢警調查，今年2月，一位陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義，以投資可獲利為由詐騙，至4月17日為止，被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手。被害人因無法取回投資款項，驚覺被騙，向新北市警局海山分局報案。

陳姓被害人與警方合作，向詐團佯稱要再投資200萬元，李姓車手依約於4月30日上午9時與陳面交欲取款時，遭警逮捕；李坦承犯行並配合警方辦案，佯稱已成功收款，

詐團指派陳鑒前往向李收取款項時，遭警逮捕，並被起出身上208萬元現金、手機等物。陳鑒亦配合警方，騙出擔任第二層收水的蔡姓詐團成員並逮獲；警方擴大查出，此詐團共行騙6名被害人，騙得1875萬元，其中陳鑒經手共724萬元贓款，陳鑒等人因此被聲押禁見獲准。

偵辦時，陳鑒辯稱，他是受到好友張雲祥所託，前往收取張買賣貨幣的款項，不知是詐團款項；新北地檢署依涉犯加重詐欺取財罪等罪嫌起訴陳鑒等9人，並建請法院將陳鑒從重量刑。

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