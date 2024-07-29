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娛樂 日韓

《櫻桃小丸子》成員又-1 山田同學聲優離世死訊藏3個月

「山田同學」山田笑太的配音員山本圭子，早在4月過世。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣動畫《櫻桃小丸子》的班上，又少了一位同學。為「山田同學」山田笑太配音的山本圭子，今（29）傳出早在4月就已經因為敗血症過世，享壽83歲。因為山本圭子葬禮低調，只有相當親近的家人出席，所以死訊過了3個月才對外公開。

山本圭子。（翻攝自X）

山本圭子從1990年就開始為《櫻桃小丸子》配音，她配音的角色是小丸子的同學，經常傻笑的「山田笑太」最知名的大笑聲，就是出自山本圭子，也紹到許多觀眾喜愛。去年山本圭子以「年紀太大」為由，辭去山田笑太配音工作，改由聲優本井英美接棒。今《櫻桃小丸子》的官方X也發文哀悼，表示：從1990到2023年12月17日播出的集數中，山本圭子長年擔任山田同學的配音，感謝她長久以來的貢獻，僅此祈願她安息。

小丸子聲優TARAKO（中）今年3月才因病離世。（翻攝自X）

《櫻桃小丸子》的主角「小丸子」配音員，配音長達34年的元老級聲優TARAKO也在今年3月因病去世，享壽63歲，短時間失去兩位元老級聲優，希望祂們能在天上歡樂相見。

有網友以漫畫方式致敬。（翻攝自X）

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