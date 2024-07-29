晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

梁文音挑戰《雨夜花》受封小張清芳 天后本尊不忍回應了

梁文音推出新歌《短痛不如長痛》。（環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音當年在《星光》展露頭角，曾選唱天后張清芳的經典歌曲《花雨夜》致敬，讓她有了「小張清芳」的美譽，如今多年過去，她在社群再次翻唱這首歌，就連張清芳都留言喊讚。

梁文音致敬偶像阿芳姐，她寫道：「藏在我心裡16年的問題，芳姐當時是真的有聽到我唱嗎？」不忘tag天后張清芳的帳號，撒嬌表示：「姐~我在這！好聽嗎？」

梁文音翻唱張清芳的經典歌曲，本尊現身回應。（翻攝IG）

張清芳近來忙著錄製節目《我們的歌6》，隨後親自回覆寫道：「這首歌非常難唱，妳是我聽過除了我之外，唱得最好的一個。」更打趣「雖然這樣講得罪我其他朋友，但這是我的真心話，他們不會生氣的啦」，幽默展現對後輩的提攜與讚賞，親切又親民。

對於獲得張清芳的親自回覆與肯定，讓梁文音欣喜若狂，宛如美夢成真，她興奮表示：「太感動，吼唷！要發瘋了，這也太大的肯定！好像做夢，超級無敵霹靂愛妳。」

梁文音也透過限動與粉絲分享自己「追星成功」，感性表示：「16年後，這一段文字直接（讓我）大哭，我會繼續努力向姐看齊，謝謝我的歌后！天啊！真的要瘋掉了！」

梁文音推出新歌《短痛不如長痛》，更要舉辦大型個唱，「為什麼聽情歌」演唱會將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦，門票於8月3日中午12點於iBon售票系統正式開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中