梁文音挑戰《雨夜花》受封小張清芳 天后本尊不忍回應了

梁文音推出新歌《短痛不如長痛》。（環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音當年在《星光》展露頭角，曾選唱天后張清芳的經典歌曲《花雨夜》致敬，讓她有了「小張清芳」的美譽，如今多年過去，她在社群再次翻唱這首歌，就連張清芳都留言喊讚。

梁文音致敬偶像阿芳姐，她寫道：「藏在我心裡16年的問題，芳姐當時是真的有聽到我唱嗎？」不忘tag天后張清芳的帳號，撒嬌表示：「姐~我在這！好聽嗎？」

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梁文音翻唱張清芳的經典歌曲，本尊現身回應。（翻攝IG）

張清芳近來忙著錄製節目《我們的歌6》，隨後親自回覆寫道：「這首歌非常難唱，妳是我聽過除了我之外，唱得最好的一個。」更打趣「雖然這樣講得罪我其他朋友，但這是我的真心話，他們不會生氣的啦」，幽默展現對後輩的提攜與讚賞，親切又親民。

對於獲得張清芳的親自回覆與肯定，讓梁文音欣喜若狂，宛如美夢成真，她興奮表示：「太感動，吼唷！要發瘋了，這也太大的肯定！好像做夢，超級無敵霹靂愛妳。」

梁文音也透過限動與粉絲分享自己「追星成功」，感性表示：「16年後，這一段文字直接（讓我）大哭，我會繼續努力向姐看齊，謝謝我的歌后！天啊！真的要瘋掉了！」

梁文音推出新歌《短痛不如長痛》，更要舉辦大型個唱，「為什麼聽情歌」演唱會將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦，門票於8月3日中午12點於iBon售票系統正式開賣。

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