變調的「性感小野馬」 泫雅舞台表情空洞、眼神不集中

韓國性感小野馬泫雅。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國「性感小野馬」泫雅身材火辣、舞技精湛。年初她認愛龍俊亨，並表示將在10月結婚，震驚各界。日前泫雅演出時，被發現面無表情、眼神無法集中、舞蹈動作也混水摸魚，讓粉絲擔心她發生什麼事？還有人覺得「是不是生病了」？

泫雅表演時精神渙散。（翻攝自YouTube）

泫雅大動作認愛龍俊亨，不過龍俊亨曾涉入鄭俊英醜聞，很多人都覺得她不是個值得託付終身的人。泫雅日前受邀到愛寶樂園開唱，台下觀眾反應很冷淡，場面冷清又尷尬。事後表演片段被放在網路上，網友直指泫雅表演的時候，肢體動作很小，從頭到尾都面無表情，根本沒把感情放入音樂中，加上目光渙散，跟先前火辣的小野馬完全不一樣。

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很多網友認為「感覺好像哪裡不舒服」、「拋開舞蹈不說，她的眼神感覺好空洞」、感覺精神狀態撐不住了」、「身體不好的話，接活動就該適可而止」。

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