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娛樂 電視

黃姵嘉《婆婆2》洩天機剩3天可活 鍾欣凌落淚伴床邊深度對談解心結

〔記者李紹綾／台北報導〕黃姵嘉在公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》和「發貴」張書偉的關係仍未好轉，她神隱離家，專注在蘭花園，前婆婆鍾欣凌最後終於找到了她，卻在兩人對峙中，不小心洩漏天機，脫口黃姵嘉最後會當仙姑的命運。

鍾欣凌（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》不小心向黃姵嘉（左）洩漏天機。（公視提供）

黃姵嘉飾演的小鷗得知自己的未來，卻也因聽到天機只剩三天能活，令鍾欣凌非常後悔難過，便叫黃姵嘉待在房間，三天不要出門，更親自陪伴照顧她。兩人夜晚在床上敞開心房對談，鍾欣凌感嘆自己太多牽掛，小孩就是她的牽掛，這輩子似乎也只剩下牽掛了，並問黃姵嘉是否有遺憾的事？黃姵嘉坦言好不容易找到喜歡做的事，才剛開始就要結束了，兩人真情流露流下淚水，婆媳之愛和人生課題感動不少觀眾。

鍾欣凌（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》床邊與黃姵嘉（右）深度對談解心結。（公視提供）

回憶這場床邊對談戲，鍾欣凌透露，這場戲她和黃姵嘉坐在床上聊天，不知為何，兩人演著演著就背對對方，頭越來越低，不想讓對方看到自己，當她們坐回來的時候，兩人都同時擦了一下眼淚，有一種「我不想讓我的脆弱被你看到」的感受，「我覺得那種節奏好一致，那個一致是日積月累來的，革命情感才有的默契。」

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