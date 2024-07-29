（專訪）楊皓崴拒接衣缽鬧家庭革命 受長官疼愛流言滿天飛

楊皓崴專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／專訪〕楊皓崴從模特兒轉戰當演員，一開始父母很反對，希望他接下爸爸衣缽當醫生，曾鬧多次家庭革命，結果他瞞著家人，從高雄到台北簽經紀約，父母得知後無法接受，直喊：「簽7年，是賣身契？」

一開始入行星途不順，楊皓崴靠媽媽金援，他笑說：「因為家裡管錢的是媽媽。」認為演藝圈收入不太穩定，「這行業十之八九一定都不順，也不可能第一部戲就演男主角，甚至一炮而紅。」他開心在凱渥學到很多東西，和恩師洪偉明仍保持聯繫，「他是我永遠的師父」，還有公司的長官及秀導，「雖然我們一年見不到一次面，可是逢年過節，我都會問候一聲，他們在我的人生、職涯有著不可或缺的地位，我永遠會記得。」

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楊皓崴專訪。（記者陳奕全攝）

楊皓崴在凱渥受到恩師洪偉明及長官疼愛，沒想到竟遭他人眼紅，流言滿天飛，「說我行賄拿工作、陪睡，那時被無形的霸凌很慘。」有次在秀場，他第一個抵達梳化間，等了半小時，髮型師就是不理他，「一開始我以為是我想太多了，但後來看到比我晚來的都在做造型了，我壓不住脾氣，直接開罵。」他自認相當會忍，但僅此於工作方面，打趣說：「如果是現在，我可能會請人處理。」

楊皓崴專訪。（記者陳奕全攝）

楊皓崴談到，父親楊家福在高開設胸腔專科診所，從以前就希望他和弟弟從醫，「從小他帶我去美國參觀各大名校，像是史丹佛、南加大、加州理工、普林斯頓、哈佛、麻省理工等等，全都去過，希望有一天兒子可以去那邊讀書。」但偏偏2個兒子一個進演藝圈、一個當調酒師，一開始爸爸無法接受，但久了也就妥協，媽媽欣慰地跟他說：「你們兄弟倆跟我們原本希望的樣子差很多，至少三觀沒有歪掉。」一家4口感情相當要好，楊皓崴感慨說：「我們家是一個用愛堆出來的家庭，雖然吵起架來沒有在客氣，可是頂多吵個1、2天就沒事了，後面其實是爸媽妥協，因為他們覺得兒子不會做壞事。」

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