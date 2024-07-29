晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）楊皓崴拒接衣缽鬧家庭革命 受長官疼愛流言滿天飛

楊皓崴專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／專訪〕楊皓崴從模特兒轉戰當演員，一開始父母很反對，希望他接下爸爸衣缽當醫生，曾鬧多次家庭革命，結果他瞞著家人，從高雄到台北簽經紀約，父母得知後無法接受，直喊：「簽7年，是賣身契？」

一開始入行星途不順，楊皓崴靠媽媽金援，他笑說：「因為家裡管錢的是媽媽。」認為演藝圈收入不太穩定，「這行業十之八九一定都不順，也不可能第一部戲就演男主角，甚至一炮而紅。」他開心在凱渥學到很多東西，和恩師洪偉明仍保持聯繫，「他是我永遠的師父」，還有公司的長官及秀導，「雖然我們一年見不到一次面，可是逢年過節，我都會問候一聲，他們在我的人生、職涯有著不可或缺的地位，我永遠會記得。」

楊皓崴專訪。（記者陳奕全攝）

楊皓崴在凱渥受到恩師洪偉明及長官疼愛，沒想到竟遭他人眼紅，流言滿天飛，「說我行賄拿工作、陪睡，那時被無形的霸凌很慘。」有次在秀場，他第一個抵達梳化間，等了半小時，髮型師就是不理他，「一開始我以為是我想太多了，但後來看到比我晚來的都在做造型了，我壓不住脾氣，直接開罵。」他自認相當會忍，但僅此於工作方面，打趣說：「如果是現在，我可能會請人處理。」

楊皓崴專訪。（記者陳奕全攝）

楊皓崴談到，父親楊家福在高開設胸腔專科診所，從以前就希望他和弟弟從醫，「從小他帶我去美國參觀各大名校，像是史丹佛、南加大、加州理工、普林斯頓、哈佛、麻省理工等等，全都去過，希望有一天兒子可以去那邊讀書。」但偏偏2個兒子一個進演藝圈、一個當調酒師，一開始爸爸無法接受，但久了也就妥協，媽媽欣慰地跟他說：「你們兄弟倆跟我們原本希望的樣子差很多，至少三觀沒有歪掉。」一家4口感情相當要好，楊皓崴感慨說：「我們家是一個用愛堆出來的家庭，雖然吵起架來沒有在客氣，可是頂多吵個1、2天就沒事了，後面其實是爸媽妥協，因為他們覺得兒子不會做壞事。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中