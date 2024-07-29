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娛樂 電視

（專訪）楊皓崴「黑化」壓力山大 熟睡遭公車大媽「渣男」罵醒怒了

〔記者李紹綾／專訪〕楊皓崴在民視八點檔《愛的榮耀》飾演富二代「張元勇」，去年12月角色逐漸黑化，他的戲分加重，台詞的量超級多，讓他壓力山大，身體不堪負荷，時常出現頭痛、想吐、腹瀉等症狀，有次還出現用腦過度、講不出台詞的囧況，後來慢慢適應，並靠著運動排解壓力，情況漸漸改善，現在回頭再看這段時光，他覺得是很棒的過程和養分。

楊皓崴。（記者陳奕全攝）

楊皓崴分享，去年12月劇情主線落在他身上，他一開始非常緊張，在還沒上手的情況下，台詞的量是剛進劇組的3倍，且戲分及場次也排超滿，常常前一天拍到半夜，接著一早又有外景，為了方便起見，他索性睡在「民視大飯店」，光是12月就陸續睡了8天，最長是3天2夜，笑說：「看誰的房間景還沒有拆，我就睡哪邊。」還被飾演老婆的宮美樂笑虧：「他是劇組『睡的專家』，會分享攝影棚哪邊可以睡。」

楊皓崴爆料，同劇演員對抗疲勞有妙招，若戲分較吃緊時，許仁杰偶爾會睡在休息室的沙發區、傅子純則會自備躺椅，趁拍攝空檔短暫休息，楊皓崴認為，「能瞇一下都好，讓腦袋稍微休息、重新開機，是一件滿好的事，有睡跟沒有睡的精神狀態，說出來的台詞真的有差。」然而演員之間也會互相幫忙，讓他覺得這就是人與人之間難能可貴的地方。

楊皓崴。（記者陳奕全攝）

楊皓崴的角色「張元勇」，劇中初期奪權使壞、狠心拋棄女友，種種舉動令觀眾恨得牙癢癢，但他並不認為，「元勇還不夠壞，他只是討人厭，還有就是遜，很遜。」他不擔心被觀眾討厭，反倒認為這是演員必經之路，「我沒有怕，不管演什麼角色，對我來說是挑戰，演反派勢必要讓觀眾討厭，不然就不算成功，這算是階段性的任務。」然而角色後來轉性，將飾演黑道千金的宮美樂追回來後，在家的地位為「煮夫」，也常做出暖心護妻的行為，被網友形容是角色「排毒」完成。

入戲的總是觀眾，楊皓崴表示，有次收工搭公車返家途中，他在睡夢中被一位大媽拍肩搖醒，對方劈頭就說：「你是那個渣男？」他當下睡眼惺忪，只覺得莫名其妙，有種不受尊重的感覺，便沒好氣地跟大媽說：「阿姨，路上這樣隨便叫人渣男，加上突然拍人肩膀，是件很沒禮貌的事，妳有看到我在睡覺嗎？這樣不尊重別人。」對方瞬間尷尬，還辨稱：「跟你開玩笑的啦！」他正色直言：「可是我覺得不好笑。」

楊皓崴表示，常碰到熱情的觀眾跟他打招呼，雖然有些人會直白地說：「你戲裡有點渣。」這些指教他都可以接受，但當時他在公車上休息，對於在睡夢中被搖醒，他說：「有些真的Too Mcuh，不管是不是演員，都不要去觸碰他人，因為這是最基本的尊重，不可以隨便觸碰人家的身體。」

近期角色從渣男搖身暖男，還被飾演老婆的宮美樂狂喊「歐巴」，結果民眾也超級入戲，笑說經過行天宮要去搭車時，整排的攤販看到他也都喊他一聲「歐巴」，他開心說：「不敢說紅，至少有讓大家記住，很開心。」

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