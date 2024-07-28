甩「拿Energy一半酬勞」流言！坤達自爆老婆柯佳嬿在小巨蛋 今晚終結「分居」

坤達特別提到老婆今晚有來小巨蛋看演唱會，也向她致謝。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（28）晚在台北小巨蛋舉辦第二場「一觸即發」演唱會，尾聲時團員感性談心情，近期遭受「要求拿Energy一半酬勞」流言中傷的坤達，在致謝意時特別提到老婆柯佳嬿有來小巨蛋看演唱會，也提到今晚就會解除「分居」狀況，回家盡義務。

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Energy順利完成小巨蛋兩場演唱會。（相信音樂提供）

為了讓Energy專心準備台北兩場演唱會，近期團員多半都住在唱片公司準備的飯店，包括阿弟和坤達都暫時和老婆「分居」。

今晚坤達談到：「這兩天我們大家都把重要人邀請到現場，除了家人要感謝，也要感謝我的經紀公司有聲娛樂，我的爸媽和重要朋友都有來，我太太也有來，這幾天我也和阿弟一樣沒住家裡，她（柯佳嬿）非常辛苦，還有其他工作，都是早出晚歸。」

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接著坤達向坐在包廂裡的柯佳嬿喊話：「我今天就會回家餵貓，清大便，洗碗。」坤達也感性說：「這兩天算是我們五個生命中很重要的兩天，很開心你們陪我們。」

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