大驚喜！阿信「毛遂自薦」當嘉賓 高喊：Energy Forever！

阿信（前排中）驚喜出現擔任Energy演唱會嘉賓。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（28）晚繼續在台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，在演唱夯曲《星期五晚上》時，台上突然出現大咖嘉賓，五月天主唱阿信現身舞台，重現「Energy Y」的組合。

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過去不少歌手或團體開唱都爭相想邀五月天當嘉賓，這次卻是阿信「毛遂自薦」想當Energy的演唱會嘉賓，過去在五月天的「回到那一天」演唱會串場影片中，阿信和Energy就曾開玩笑說彼此的組合是「Energy Y」，沒想到今天這個組合真的在小巨蛋重現。

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其實Energy在許多公開場合不只一次提到「如果沒有去年五月天暖心邀約，沒有Energy人生二刷的奇幻旅程」，今天阿信更是親自到舞台上當嘉賓，因此牛奶再次代表謝謝五月天、謝謝阿信。

阿信今天除和Energy合唱《星期五晚上》，他也高喊：「Energy Forever！」牛奶則喊：「我們是Energy Y！」

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