晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

大驚喜！阿信「毛遂自薦」當嘉賓 高喊：Energy Forever！

阿信（前排中）驚喜出現擔任Energy演唱會嘉賓。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（28）晚繼續在台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，在演唱夯曲《星期五晚上》時，台上突然出現大咖嘉賓，五月天主唱阿信現身舞台，重現「Energy Y」的組合。

相關新聞：懶理「公關票」瞎事～ Energy開唱大嫂團又來了！加碼這些藝人

過去不少歌手或團體開唱都爭相想邀五月天當嘉賓，這次卻是阿信「毛遂自薦」想當Energy的演唱會嘉賓，過去在五月天的「回到那一天」演唱會串場影片中，阿信和Energy就曾開玩笑說彼此的組合是「Energy Y」，沒想到今天這個組合真的在小巨蛋重現。

相關新聞：忍不住了！Toro淚灑小巨蛋自爆不想唱一首歌 阿弟一句話暖爆

其實Energy在許多公開場合不只一次提到「如果沒有去年五月天暖心邀約，沒有Energy人生二刷的奇幻旅程」，今天阿信更是親自到舞台上當嘉賓，因此牛奶再次代表謝謝五月天、謝謝阿信。

阿信今天除和Energy合唱《星期五晚上》，他也高喊：「Energy Forever！」牛奶則喊：「我們是Energy Y！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中