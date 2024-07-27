坤達遭爆要求拿Energy一半酬勞 老婆柯佳嬿不忍說話了

Energy開唱前，坤達（中）遭到流言攻擊。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（27）晚將首度攻上台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，不過前幾天坤達突然遭爆，要求拿Energy一半的酬勞，引發團員間不平之爭，對此，唱片公司已回應否認，而坤達老婆柯佳嬿昨先到小巨蛋看Energy總彩排，事後在限動發文，似乎也意有所指希望坤達不要受流言干擾，享受舞台最重要。

Energy開唱，柯佳嬿送花祝福，要當期間限定迷妹。（記者陳慧玲攝）

小巨蛋場外一片花海，Energy首度攻蛋，包括五月天、羅志祥、告五人、徐若瑄、五堅情等眾多藝人，還有粉絲後援會都送花祝福。

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其中也包括柯佳嬿送的花籃，上面寫著：「有什麼比全部團員加起來超過兩百歲的男團，時隔20年復出還要感人的，一起Energy吧！」還特別署名「期間限定迷妹柯佳嬿」。

柯佳嬿昨日先看了Energy總彩排，發文希望老公坤達好好享受舞台。（翻攝自IG）

昨日柯佳嬿看完Energy總彩後，在社群秀出坤達送給她的LED發光手環，並tag老公坤達寫下：「你的認真努力和堅持到底才是最重要的，好好享受舞台。」看得出不想坤達演出前遭流言影響心情。至於爆料坤達要求拿走Energy一半酬勞，相信音樂已澄清：「與Energy團員合作一律公平。」

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