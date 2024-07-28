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娛樂 最新消息

恭喜！《淑女鳥》瑟夏羅南結婚了 情定傑克洛登步入新階段

瑟夏羅南（左）被外媒爆出已和傑克洛登結婚。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕30歲愛爾蘭「空靈系演員」瑟夏羅南（Saoirse Ronan）今（28）傳出和演員男友傑克洛登在愛丁堡秘婚，消息被外媒揭露。瑟夏羅南處事低調，她於去年7月曾爆出和傑克洛登訂婚，時隔一年，小倆口步入禮堂，獲粉絲祝福。

瑟夏羅南和大4歲的傑克洛登因2018年合作電影《雙后傳》結緣，兩人扮演王室夫妻，在試片會上互動熱絡傳緋聞，交往6年後順利「假戲真做」結為夫妻。

瑟夏羅南（左）和傑克洛登自2018年相識，兩人感情生活低調。（翻攝自X）

外媒報導，該婚禮只有少數親友參加，如同兩人現實中的生活般低調，浪漫細節不為外人所知；據知，兩人在倫敦北部伊斯靈頓居住在一棟要價280萬歐元（約1億台幣）的房子。

瑟夏羅南8歲開始演戲，曾以電影《贖罪》榮獲奧斯卡獎最佳女配角提名，後來演出許多熱門作，包括《蘇西的世界》、《淑女鳥》青少女、《她們》作風大膽的二姊，以及《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《法蘭西特派週報》等。

傑克洛登最近則以《外放特務組》入圍2024第76屆艾美獎劇情類影集最佳男配角獎，如今可說是雙喜臨門。

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