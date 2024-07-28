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娛樂 日韓

《現代誤譯》浪川大輔現身漫博！爆當紅聲優「嗓子啞掉」全場反應曝

浪川大輔（左）和林玄規出席《現代誤譯》簽名會。（曼迪提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新作《現代誤譯》透過搞笑及短劇的方式，將偉人名言以誤譯的形式重新詮釋，人氣聲優浪川大輔偕製作人林玄規同台，今（28）出席漫博簽名會，和台灣粉絲分享趣事，兩人點名想吃比臉大雞排、芒果冰，希望能如願吃到。

《現代誤譯》由津田健次郎、浪川大輔組成的團體「超電導dB」原創企劃的作品，浪川大輔表示原本兩人都想做點什麼，加上很喜歡名言，因此衍生出該企劃，林玄規則表示這次最重要是提供資金讓企劃實現，回答非常實際。

由於本作配音陣容豪華，浪川大輔當場爆料當紅聲優梶裕貴在配音時，因梶裕貴過於用力，結果嗓子啞掉，只能另外找時間重錄，更開玩笑說感覺比錄《進擊的巨人》還要用力，但隨後強調只是玩笑話，引起台下哄堂大笑。

浪川大輔（中）開心和台灣粉絲相見。（曼迪提供）

活動中可見粉絲遍佈各年齡層，還吸引日本粉絲跨海參加，兩位來賓在活動尾聲均表示很開心看到本作在台灣有很多支持者，同時希望下次有機會與另一位企劃聲優津田健次郎一同訪台。

浪中大輔還分享他喜歡的名言是「藝術就是爆炸」，搞笑說，不是因為理解這句話，而是因為根本不知道這句話在講什麼，但是大家似乎又都明白，因此覺得有趣。

問到會如何向海外粉絲推薦《現代誤譯》，浪川大輔和林玄規均表示「放空觀賞就對了」，還說笑點雖然各國都不同，但是搞笑這件事無國界，相信觀眾都能輕鬆享受這部作品。

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