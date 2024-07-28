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娛樂 最新消息

鄉民怒了！紀卜心賣假奶全丟給小吳扛 道歉文也是複製貼上

紀卜心（左）、小吳所創辦的手搖店爆出乳源標示不清爭議。（翻攝自IG、YT）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅紀卜心、見習網美小吳聯手創立「十盛熟成奶茶專賣店」，日前卻被踢爆「乳源標示不清」，說是鮮奶茶的產品，竟然使用奶精。26日小吳率先拍片道歉，坦承「熟成生乳裡面含有奶精」；但是紀卜心的態度卻完全相反，僅在網路上po文，甚至還一度出現刪除網友留言、關閉留言功能、開槓網友的行為，引發更多人不滿，有人說出：「對紀卜心感到失望」。

相關新聞：只有小吳拍片道歉！ 紀卜心遭質疑為何不露面？

有Dcard女網友發文表示，先前看節目認為紀卜心是一個認真且負責的女孩，專注經營自己和副業，不過這次的「熟成生乳」事件真的讓她很失望。相較於小吳不斷道歉，還透過拍片、發文各種方式表達歉意；紀卜心先是不認錯，並強調自家飲品用「北海道乳源」，接著又放小吳獨自面對風波，就連最基本的道歉文都是複製、貼上，網友怒：「還扯說什麼不能一起拍影片，你跟小吳不能一起拍，不等於妳不能自己拍」。

紀卜心始終沒有出面道歉。（翻攝自IG）

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