最好的禮物！Super Junior銀赫紀念爸爸冥誕 捐款2億韓元助孩童

銀赫（右）為紀念父親的冥誕，捐出2億韓元助人。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior成員銀赫的爸爸在去年8月因車禍過世，今天（28日）是銀赫爸爸的冥誕，他共捐出2億韓元（約台幣451萬）給社會福利機構，向需要被幫助的兒童伸出援手。

銀赫昨在IG曬出全家福，寫下「親愛的爸爸，傻瓜小憲，生日快樂」，而銀赫為父親送出的生日禮物正是捐款助人。他先是捐出1億韓元給東方社會福利協會，將用於支援等待收養孩童的醫療費用，銀赫表示，多虧有了父親，才能與該機構結下特別的緣分，希望孩子們都能早日康復。

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原來銀赫父親生前正是在該機構服務，他本人也在2008年與SJ成員擔任「一日爸爸」與孩童們舉行了一場盛大的週歲宴。

銀赫（右二）分享全家福紀念父親（左一）。（翻攝自IG）

此外，愛心不落人後的銀赫以父親的名義，捐出1億韓元給兒福機構「南韓綠傘兒童基金會」，捐款將幫助病童。銀赫有感而發，「能在爸爸生日這一天幫助國內需要幫助的孩子們，我真的非常高興。」

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