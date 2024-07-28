晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

最好的禮物！Super Junior銀赫紀念爸爸冥誕 捐款2億韓元助孩童

銀赫（右）為紀念父親的冥誕，捐出2億韓元助人。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior成員銀赫的爸爸在去年8月因車禍過世，今天（28日）是銀赫爸爸的冥誕，他共捐出2億韓元（約台幣451萬）給社會福利機構，向需要被幫助的兒童伸出援手。

銀赫昨在IG曬出全家福，寫下「親愛的爸爸，傻瓜小憲，生日快樂」，而銀赫為父親送出的生日禮物正是捐款助人。他先是捐出1億韓元給東方社會福利協會，將用於支援等待收養孩童的醫療費用，銀赫表示，多虧有了父親，才能與該機構結下特別的緣分，希望孩子們都能早日康復。

原來銀赫父親生前正是在該機構服務，他本人也在2008年與SJ成員擔任「一日爸爸」與孩童們舉行了一場盛大的週歲宴。

銀赫（右二）分享全家福紀念父親（左一）。（翻攝自IG）

此外，愛心不落人後的銀赫以父親的名義，捐出1億韓元給兒福機構「南韓綠傘兒童基金會」，捐款將幫助病童。銀赫有感而發，「能在爸爸生日這一天幫助國內需要幫助的孩子們，我真的非常高興。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中