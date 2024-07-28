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小吳紀卜心道歉難消眾怒！陳沂開砲：好意思以受害者自居

陳沂（右）對小吳、紀卜心公關處理開砲。（翻攝自IG、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber小吳、紀卜心共同創立的手搖店「十盛熟成奶茶專賣店」，近期爆出乳源標示不清的爭議，兩人二度發聲明道歉，26日小吳在道歉影片中坦言，「從一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，引起外界撻伐。對此網紅陳沂不滿直接開轟。

相關新聞：十盛爭議燒不停…小吳認「一開始就知道有奶精」再道歉：從沒想騙

陳沂在臉書發文抨擊紀卜心與小吳手搖飲事件的公關處理，若直接誠摯道歉，事件可能不會鬧了一周未停，對於兩人的處理態度更是直言是「硬拗跟情勒」。而小吳在片中哭訴自己與家人遭受網路攻擊，讓她受不了開砲：「我真不知道標示不實，刻意誤導欺瞞消費者，被揭發後怎麼還好意思以受害者自居欸。」

相關新聞：小吳道歉後再遭嗆「消失在這世界」! 淚喊 : 我犯錯我在面對了

隨後陳沂也表示，名人若出來開店，自身名氣加持本身就會有較高關注。直言狠酸：「明明是是北海道奶粉卻誤導消費者是北海道純鮮乳，如果重視消費者愛惜羽毛，一定會向行銷團隊提出反對意見吧？會放任這樣的宣傳，就是他們也覺得用這種騙的方式做生意也沒差啦！」

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