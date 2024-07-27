小吳認十盛摻奶精…網紅醫蒼藍鴿揭恐怖真相：等於在喝油

紀卜心（左）、小吳共同創立手搖飲品牌「十盛」，爆出乳源標示不清爭議。（翻攝自IG、YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber小吳、紀卜心共同創立的手搖店「十盛熟成奶茶專賣店」，近期爆出乳源標示不清的爭議，兩人二度發聲明道歉，昨（26）小吳在影片中坦言，「從一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，引起外界撻伐。對此，網紅醫師蒼藍鴿也揭露「喝奶茶奶精等於在喝油」。

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蒼藍鴿經常分享有關醫學、健康的知識。（翻攝自臉書）

蒼藍鴿經常在社群上分享有關醫學、健康的知識，今（27）就在臉書發文解釋有關奶茶的冷知識，表示奶精並不是奶而是油，「喝奶精奶茶=喝茶+喝油，望周知」，不過最後他也提醒「不要常喝還是可以拉！」文章曝光後，立即掀起網友討論，「蝦密！筆記中」、「關鍵字『可以拉』」、「本來想今天來杯珍奶，立刻斷掉歹念」。

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事實上，小吳、紀卜心共同創立的飲料店「十盛」，被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，引發標示不清爭議。事後，小吳拍影片道歉坦承早知飲品內含有奶精，但絕非想隱瞞或欺騙大眾，「我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在產品標示不明這一塊，沒有寫清楚，是我們的疏忽，對不起。」不過道歉影片發布後仍止不住網友怒火。

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